В Украине обнаружили самый необычный автомобиль

В Украине нашли Plymouth Prowler – очень редкий автомобиль в ретро-стиле, который технически можно назвать скорее современным. Родстер сфотографировали в Одессе.

По информации Top Gir, этот автомобиль ранее не появлялся на дорогах Украины, поэтому его завезли в страну не так давно. С другой стороны, автомобиль на протяжении нескольких лет мог находиться в частной коллекции и не покидать пределы гаража.

Plymouth Prowler – эффектный и редкий автомобиль, который производили с 1997 по 2002 год. За это время на весь мир собрали только 12 000 экземпляров. Их становится все меньше по причине естественного износа и ДТП, поэтому в дальнейшем на рынке б/у авто эта машина может только дорожать.

Конкретный экземпляр привлекает внимание не только за счет необычного дизайна, но и благодаря ярко-красной матерчатой складной крыше.

В Украине нашли Plymouth Prowler. Фото: topgir.com.ua

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