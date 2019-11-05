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5 ноября • обновлено в 20:42
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В Украине обнаружили редкий электромобиль: живые фото

1.7т Читать материал на украинском

Маленький старый электромобиль Puli попался на фото во Львове. Эта машина – редкий экземпляр. Увидеть второй такой же очень сложно.

О находке сообщает Depo.Львів. Компактный городской электромобиль выделяется в потоке благодаря контрастному желто-черному кузову и надписям Elektro-mobil.

Электромобиль Puli – редкая машина в Украине

Электромобиль Puli – редкая машина в Украине

lviv.depo.ua

Наружные панели выполнены из легкого стеклопластика, который к тому же не ржавеет со временем. Электромобили Puli производили в Венгрии в 90-х годах прошлого столетия.

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В конструкции необычной машины использованы компоненты Skoda, Fiat 126 и даже Lada. В движение автомобиль приводит электромотор мощностью всего 10 л.с., который позволяет разгоняться до 70 км/ч.

Необычный электромобиль Puli очень заметен в дорожном потоке

Необычный электромобиль Puli очень заметен в дорожном потоке

lviv.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости автомира
Место
Украина Львов
Теги
авто новости электромобили
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