В Украине назвали штрафы за отсутствие страховки на авто

В Украине за отсутствие страховки на авто грозит штраф в 850 гривен. Его могут выписать, если ваш полис просрочен более чем на пять дней, или совсем не оформлен.

Также может быть штраф в размере 425 грн. Такую выплату могут наложить, если у вас оформлено ОСАГО, но вы не можете предъявить его сотруднику полиции. Чтобы избежать такой ситуации, лучше оформлять электронный вариант или сделать копию полиса. Об этом сообщают Факты ICTV.

ОСАГО – это обязательное страхование социальной ответственности, которую должны получить водители до регистрации автомобиля. Его надо оформлять ежегодно. Автогражданка покрывает ущерб, причиненный потерпевшей стороне, в размере:

до 50 тыс. грн – если ДТП оформлено по европротоколу;

до 130 тыс. грн – при повреждении транспортного средства;

до 260 тыс. грн – в случае нанесения вреда здоровью людей.

ОСАГО нужно оформлять всем водителям, кроме некоторых льготных категорий граждан:

участники боевых действий, включая АТО/ООС,

участники Революции Достоинства,

инвалиды войны, инвалиды I группы,

водители, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы.

Страховые компании предоставляют скидку на ОСАГО в размере 50% пенсионерам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам II группы.

Отсутствие обязательной страховки в соответствии с законом Украины влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Он начисляется, когда страховка отсутствует или просрочена, и если автомобилем управляет человек, не вписанный в полис.

Если, по вашему мнению, полиция выписала вам штраф незаконно, вы можете обжаловать дело в суде. Часто такие слушания решаются в пользу водителя, которому удалось доказать, что действия патрульных были неправомерными и нарушили процессуальные нормы.

Сотрудники патрульной полиции имеют право проверить у водителя автогражданку:

если были нарушены правила дорожного движения с составлением протокола о правонарушении;

если совершено ДТП;

при пересечении границы.

После внедрения системы видеофиксации нарушений ПДД, номера автомобилей могут сканироваться автоматически. Если отсутствует полис ОСАГО, поэтому вы можете получить письмо со штрафом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Рада подготовила новые штрафы для крупногабаритного транспорта. В первом чтении парламент принял законопроект по автоматической фиксации габаритно-весовых параметров авто. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этот документ является одним из ключевых для реформы ГВК.