В Украине нашли самый мощный Chevrolet Corvette. Фото

В Киеве сфотографировали Chevrolet Corvette Z06 2015 года выпуска. По нашим данным, это самый мощный Corvette C7 в Украине, мощность его двигателя достигает 650 л.с и 880 Нм крутящего момента.

Такую отдачу обеспечивает V8 объемом 6,2 л, который позволяет американскому суперкару разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 с. Максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Z06 – мощная спортивная модификация Chevrolet Corvette, которая разрешена к использованию на дорогах общего пользования. От стандартной модели такой автомобиль отличается аэродинамическим обвесом, особыми колесными дисками, небольшим спойлером сзади и отверстием на капоте для отвода горячего воздуха из моторного отсека.

Мощный Chevrolet Corvette Z06 предлагает 650 л.с. Фото: Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a

Как рассказывал OBOZREVATEL, не так давно в Украине появился необычный трехколесный автомобиль.