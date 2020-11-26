В Украине нашли редкий мопед "Верховина-6 Турист"

"Очередная "капсула времени" нашлась в коллекции львовского музея Retro Garage – "Верховина-6 Турист"

Об этом сообщает портал Autoconsulting. Долгое время считалось, что найти мокик ЛМЗ-2.158Т "Верховина-6 Турист" в хорошем, комплектном состоянии невозможно. Но, как известно, "кто ищет, тот всегда найдет". Раритет сохранился до наших дней практически в первозданном состоянии и находится во львовском музее автомототехники "Ретро Гараж".

"Верховина-6 Турист" obozrevatel.com

"Верховина-6 Турист" выпускалась Львовским мотозаводом с 1978 по 1981 год. Версия отличалась от остальных собратьев по семейству наличием ветрового стекла и двумя вместительными боковыми багажными сумками, укрепленными на специальном багажнике. Кроме того, на баке крепился карман для карты.

"Верховина-6 Турист" obozrevatel.com

"Турист" оснащался двигателем Ш-58 мощностью 2,2 л.с. и 2-ступенчатой коробкой передач. По технических характеристикам он ничем не отличался от стандартной "Верховины-6". В конце 1978 года была изготовлена опытно-промышленная партия из 500 "Туристов". Планировалось, что завод выпустит 10 тысяч "Туристов", но этим планам не суждено было сбыться. Всего удалось изготовить около 2 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские реставраторы вернули к жизни редкие мопеды Львовского мотозавода.