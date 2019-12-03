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3 декабря • обновлено в 14:25
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В Украине нашли редкий 30-летний ЗАЗ с пробегом 121 км

2.5т
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В Киеве обнаружили эксклюзивный "Запорожец". Автомобиль примечателен минимальным пробегом и редкой версией исполнения.

Как стало известно OBOZREVATEL, машина была найдена автоблогером Roma Uracco, который специализируется на поиске "капсул времени".

ЗАЗ-968МД

ЗАЗ-968МД

drive2.ru

У этого "Запорожца" на одометре всего 121 км

У этого "Запорожца" на одометре всего 121 км

drive2.ru

Речь идёт о ЗАЗ-968М 1992 года выпуска, на одометре которого – всего 121 км (из которых 14 км были "накатаны" за последний год). Машина пребывает в отличном состоянии - по кузову, салону и ходовой нет никаких нареканий. С момента покупки "Жужик" бережно хранился в гараже.

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968

drive2.ru

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968

drive2.ru

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968

drive2.ru

При этом перед нами не обычный "Запорожец", а в модификации МД - такой автомобиль оснащен измененным управлением для лиц с повреждением одной ноги. От стокового "968-го" оно отличается следующим образом: в полу имеется одна падаль, отвечающая за сцепление. А вот газ и тормоз осуществляется при помощи подрулевых лепестков и большого рычага на центральном тоннеле соответственно.

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Помимо МД, у ЗАЗ-968М было ещё три версии для людей с ограниченными физическими возможностями:

  • 968МБ- для лиц, которые лишены обеих ног;

  • 968МР - для лиц, у которых повреждены либо отсутствуют одна рука и одна нога;

  • 968-МГ - также для лиц, у которых ампутирована одна нога, но с менее мощным двигателем - на 27 л.с.

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968

drive2.ru

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968

drive2.ru

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968

drive2.ru

Что же касается ЗАЗ-968 МД, он оснащен 1,2-литровым карбюраторным мотором с отдачей 41 л.с. Отметку в 100 км/ч машина весом 840 кг преодолевает за 32 секунды, максимальная скорость равна 118 км/ч.

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Кстати, помимо всего прочего, блогеру удалось протестировать этот автомобиль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль ретро
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