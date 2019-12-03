В Украине нашли редкий 30-летний ЗАЗ с пробегом 121 км

В Киеве обнаружили эксклюзивный "Запорожец". Автомобиль примечателен минимальным пробегом и редкой версией исполнения.

Как стало известно OBOZREVATEL, машина была найдена автоблогером Roma Uracco, который специализируется на поиске "капсул времени".

ЗАЗ-968МД drive2.ru

У этого "Запорожца" на одометре всего 121 км drive2.ru

Речь идёт о ЗАЗ-968М 1992 года выпуска, на одометре которого – всего 121 км (из которых 14 км были "накатаны" за последний год). Машина пребывает в отличном состоянии - по кузову, салону и ходовой нет никаких нареканий. С момента покупки "Жужик" бережно хранился в гараже.

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

При этом перед нами не обычный "Запорожец", а в модификации МД - такой автомобиль оснащен измененным управлением для лиц с повреждением одной ноги. От стокового "968-го" оно отличается следующим образом: в полу имеется одна падаль, отвечающая за сцепление. А вот газ и тормоз осуществляется при помощи подрулевых лепестков и большого рычага на центральном тоннеле соответственно.

Помимо МД, у ЗАЗ-968М было ещё три версии для людей с ограниченными физическими возможностями:

968МБ- для лиц, которые лишены обеих ног;

968МР - для лиц, у которых повреждены либо отсутствуют одна рука и одна нога;

968-МГ - также для лиц, у которых ампутирована одна нога, но с менее мощным двигателем - на 27 л.с.

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

Что же касается ЗАЗ-968 МД, он оснащен 1,2-литровым карбюраторным мотором с отдачей 41 л.с. Отметку в 100 км/ч машина весом 840 кг преодолевает за 32 секунды, максимальная скорость равна 118 км/ч.

Кстати, помимо всего прочего, блогеру удалось протестировать этот автомобиль.

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