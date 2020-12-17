В Украине нашли пропавшее авто олигарха, которого убили еще в 90-х годах

В Киеве засняли бронированный автомобиль ныне покойного олигарха Евгения Щербаня. До этого уникальный Chevrolet Caprice последний раз видели еще в 90-х годах.

Об этом сообщает TopGir. Отмечается, что машину Щербаня заметили на одной из СТО столицы. Несмотря на то, что все эти годы бронированный "Шевроле" находился в Украине, с поля зрения он пропал сразу же после убийства бизнесмена в 1996 году.

Бронированный Chevrolet Caprice Евгения Щербаня, который на днях засняли в Киеве topgir.com.ua

Что интересно, на седане до сих пор те же номера. По неподтвержденной информации, сейчас на машине ездит сын убитого предпринимателя, Руслан Щербань.

Машину заметили на СТО. По слухам, сейчас на ней ездит сын олигарха topgir.com.ua

Отметим, что Евгений Щербань считался самым богатым человеком страны в 1990-х годах, сейчас его часто называют "первым олигархом Украины". На архивных фото его можно заметить в окружении хорошо известных Рината Ахметова и Сергея Таруты.

Евгений Щербань в 1990-х годах topgir.com.ua

Ринат Ахметов (слева) и Евгений Щербань (справа) topgir.com.ua

Сергей Тарута (слева) и Евгений Щербань (справа) topgir.com.ua

Евгения Щербаня убили 3 ноября 1996 года. В этот день он прилетел чартерным самолетом из Москвы в Донецк. Предпринимателя расстреляли прямо на выходе из самолета в аэропорту шахтерской столицы. К трапу подогнали тот самый Chevrolet Caprice, но олигарх в него не успел сесть. Кроме самого предпринимателя, были также убиты жена олигарха, авиамеханик и бортемеханик самолета.

3 ноября 1996 года. День убийства Щербаня. На фото можно заметить тот самый "Шевроле" и самолет олигарха topgir.com.ua

К слову, "дело Щербаня" до сих пор остается нераскрытым.

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