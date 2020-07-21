В Украине нашли автомобиль из прошлого. Фото

В Одессе нашли уникальный автомобиль – Cadillac de Ville 1970 года выпуска. Машина была наиболее дорогим и роскошным представителем своей эпохи.

Автомобиль выполнен в редкой модификации с кузовом кабриолет. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Интересно, что в объективы попал автомобиль в кузове кабриолет. Таких машин изготовили приблизительно в десять раз меньше, чем купе и седанов. Поэтому конкретный экземпляр еще и довольно редкий.

В Украине подобные автомобили можно встретить нечасто. Особенно учитывая отличное состояние, в котором находится этот Cadillac de Ville. Почти 6-метровый кабриолет выкрашен в ярко-красный цвет, а все металлические элементы сияют зеркальным хромом. За машиной отлично ухаживают.

Длина кузова составляет 5,7 м. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

В движение редкий Кадиллак приводит двигатель V8 объемом 7,7 л мощностью около 380 л.с., который позволяет огромному автомобилю разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 8 секунд и набирать максимальные 211 км/ч. Это один из приблизительно 15 тысяч экземпляров, произведенных в 1970 году.

Cadillac de Ville 1970 года пребывает в отличном состоянии. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

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