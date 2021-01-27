В Украине нашли 14-летнее авто с пробегом 28 км: блогер показал видео

В Украине нашли Toyota Camry XV40 2007 года выпуска с пробегом 28 километров.

Салон автомобиля до сих пор в заводских пленках и полиэтилене. Об этом сообщил на своей странице в Facebook видеоблогер Рома Урако. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А как вам такая Toyota Camry XV40? 2007-й год выпуска и пробег всего 28 километров! Салон еще в заводских пленках и полиэтилене! 100% капсула времени!" – написал он.

Напомним, ранее в коллекции американского поклонника марки Volkswagen обнаружили редкий экспериментальный VW Öko-Polo, расход горючего которого составляет всего 3 л на 100 км. Автомобиль оснащен компактным 2-цилиндровым дизельным двигателем объемом 858 см³ с непосредственным впрыском и турбонагнетателем G40. Для снижения шума и вибраций моторный отсек заполнили особой термостойкой пеной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее в Киеве обнаружили редкий внедорожник от известного немецкого ателье Brabus. Автомобиль построен на базе внедорожника Mercedes-Benz GL63 AMG (X166). Это Дорестайлинговый версия, которая выпускалась в период с 2013 по 2016.