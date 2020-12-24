В Украине наложили арест на Lamborghini за 650 000 евро и еще несколько дорогих авто

Офис Генерального прокурора наложил арест на несколько дорогих автомобилей, среди которых оказался единственный в Украине Lamborghini Aventador SVJ Roadster стоимостью около 650 000 евро. Владельцы этих машин подозреваются в создании международной мошеннической деятельности и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Об этом сообщает TopGir. Как пишет издание, кроме Lamborghini арест наложили также на два Rolls-Royce, Mercedes-Maybach S-Class, BMW Z8 и др. Всего же силовики изъяли имущества по месту жительства фигурантов на общую сумму около 50 млн евро.

Под арест попал целый автопарк экзотических машин Скриншот видео

На сайте Офиса Генерального прокурора отмечается, что противоправную деятельность группа лиц осуществляла на протяжении 2017-2020 годов, а ее жертвами в основном стали граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Кроме "Ламбы", был арестован также и Rolls-Royce Phantom Скриншот видео

Ежемесячный денежный оборот преступной схемы составлял примерно от 8 до 10 млн евро. Ее организаторы предлагали инвестором зарабатывать на проведении операций по купле-продаже различных активов: драгоценных металлов, иностранной валюты, криптовалюты и т.д. Для этого был создан специальный онлайн-интерфейс, который имитировал сделки купли-продажи и рост активов в 100 раз. При попытке вывести прибыль в наличные с вкладчиков брали также средства за обслуживание и комиссию по операциям, после чего аккаунты обманутых инвесторов блокировались, а их средства присваивались.

Сама Lamborghini Aventador SVJ Roadster обошлась в 621 тыс. евро. Еще 30 тысяч стоит выхлоп Скриншот видео

Стоит отметить, что вышеуказанный Lamborghini Aventador SVJ Roadster хотя и находился в Украине, он не был растаможен – машина имела чешскую регистрацию. Как ранее писал OBOZREVATEL, впервые этот автомобиль был замечен в Украине в феврале этого года. Сама машина обошлась владельцу в 621 тыс. евро, еще 30 тысяч он заплатил за эксклюзивную выхлопную систему. Aventador SVJ Roadster является довольно редким суперкаром: всего итальянский производитель выпустил 800 таких авто. Каждый из них оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 770 л.с.

Тот самый Lamborghini, замеченный еще в начале года Скриншот видео

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