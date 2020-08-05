В Украине найден один из первых мотовелосипедов ЛМЗ

В киевской реставрационной мастерской AC Heritage появился очередной уникальный артефакт – самый ранний мотовелосипед В-902 1958 года, с которого началась история Львовского мотозавода.

Ранний экземпляр мотовелосипеда ЛВЗ В-902. Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

Ранний экземпляр мотовелосипеда ЛВЗ В-902. Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

Он имеет порядковый номер 267 и, похоже, является самым ранним экземпляром в Украине из известных на сегодняшний день. Судя по комплектации, он был выпущен в первой половинке 1958 года, так как у него есть целый рад отличий от экземпляров, произведенный позже в том же году. Удивительно, но несмотря на солидны возраст, мотовелосипед "на ходу" и заводится с "пол-оборота".

Сборка мотовелосипедрв ЛВЗ В-902 на заводе во Львове. Фото: obozrevarel.com

Мотовелосипед В-902 выпускался во Львове с 1958 по 1963 год. Он оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем Д-4 объемом 45 см3, который развивал мощность 1 л.с. Легкий (32 кг) мотовелосипед мог развивать максимальную скорость до 50 км/ч.

Вот так, по крупицам украинские энтузиасты мото-ретро восстанавливают историю нашего мотопрома. Напомним, что мототехнику в Украине выпускало 5 предприятий: КМЗ, ЛМЗ, ХВЗ, завод им. Малышева, а в 30-е годы – завод ХАСЗ. Все это еще предстоит систематизировать, отмыть, восстановить до первозданного вида, чтобы сохранить хотя бы память.

Ранний экземпляр мотовелосипеда ЛВЗ В-902. Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине вернули к жизни редкие мопеды ЛМЗ.