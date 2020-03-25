Автомобили Lada начали выпускать в Украине: "живые" фото

В начале года сообщалось, что на заводе ЗАЗ стартовал мелкосерийный выпуск новых автомобилей Lada. Позднее в корпорации УкрАВТО, который принадлежит Запорожский автозвод, подтвердили эту информацию. И вот теперь, похоже, появилось "живое" доказательство данной новости.

Как утверждает издание motor.ru, на фото, которые опубликовало сообщество RCI News во "ВКонтакете", изображены именно автомобили Lada украинской сборки. Снимки автомобилей были сделаны на парковке и в помещении дилерского центра Lada в Киеве.

Лада украинской сборки (как утверждается) RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

На фото видны новые Lada 4x4, Granta, Vesta, Vesta SW Cross. При этом в самом Запорожье выпускают модели Vesta, XRay, Granta и Largus. Производят их небольшими партиями "отверточным" способом.

Лада украинской сборки (как утверждается) RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Российские СМИ отметили, что Лады украинской сборки дороже тех моделей, что собираются в РФ. К примеру, кроссовер Lada XRay, оснащенный 106-сильным двигателем и 5МКПП, обойдется в Украине в 285 480 грн, тогда как в России – 222 500 грн. Тот же автомобиль, но уже с мотором 1.8 (122 силы), стоит на украинском рынке 344 040 грн, а на российском за него просят 267 128 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Шотландии было обнаружено кладбище с выброшенными Lada Niva и Samara.

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