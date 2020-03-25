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25 марта • обновлено в 12:58
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Автомобили Lada начали выпускать в Украине: "живые" фото

2.1т
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В начале года сообщалось, что на заводе ЗАЗ стартовал мелкосерийный выпуск новых автомобилей Lada. Позднее в корпорации УкрАВТО, который принадлежит Запорожский автозвод, подтвердили эту информацию. И вот теперь, похоже, появилось "живое" доказательство данной новости.

Как утверждает издание motor.ru, на фото, которые опубликовало сообщество RCI News во "ВКонтакете", изображены именно автомобили Lada украинской сборки. Снимки автомобилей были сделаны на парковке и в помещении дилерского центра Lada в Киеве.

Лада украинской сборки (как утверждается)

Лада украинской сборки (как утверждается)

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

На фото видны новые Lada 4x4, Granta, Vesta, Vesta SW Cross. При этом в самом Запорожье выпускают модели Vesta, XRay, Granta и Largus. Производят их небольшими партиями "отверточным" способом.

Лада украинской сборки (как утверждается)

Лада украинской сборки (как утверждается)

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Российские СМИ отметили, что Лады украинской сборки дороже тех моделей, что собираются в РФ. К примеру, кроссовер Lada XRay, оснащенный 106-сильным двигателем и 5МКПП, обойдется в Украине в 285 480 грн, тогда как в России – 222 500 грн. Тот же автомобиль, но уже с мотором 1.8 (122 силы), стоит на украинском рынке 344 040 грн, а на российском за него просят 267 128 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Шотландии было обнаружено кладбище с выброшенными Lada Niva и Samara.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
новые авто Lada Лада ВАЗ
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Интересно, кому нужно ведро с болтами да гайками... Сейчас нормальное авто можно пригнать в Украину по гораздо дешевле цене.
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Назло москалям надо их в жолто блакитный фарбануть.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от тобі і здача національних інтересів. підтримуємо випусвкаючи їхнє відро з болтами та гайками даючи прибуток .
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2 из 6 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, А вы и так уже ни чего не выпускаете......южмаш, краз, лаз....хотя улитки и рапс....Украина в феврале стала основным покупателем свинины из России, за месяц в страну было поставлено продукции на 4,5 млн долларов
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, А выстроили паперть 21 века...там и тащитесь видать! ну и страну заробитчан сотворили....
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