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18 ноября • обновлено в 17:13
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В Украине начали менять водительские права: кого коснется

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В Украине в ноябре 2019 года истекает срок водительских удостоверения, которые выдавали временно на два года.

В пресс-службе МВД предупредили, что такие документы нужно обменять.

"В ноябре 2017 года в Главный сервисный центр МВД начали выдавать удостоверения водителя впервые, сроком действия два года. С тех пор его получили более 750 тысяч человек", – отмечено в сообщении.

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В министерстве рассказали, что для замены удостоверения нужно обратиться с сервисный центр МВД с такими документами:

  • паспорт

  • копия идентификационного кода

  • медицинская справка 083/о

  • водительское удостоверение

Отмечается, что обмен удостоверения можно осуществлять исключительно после истечения срока его действия.

В Украине начали менять водительские права: кого коснется

МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины принял постановление, согласно которому водители смогут восстановить украденные или утерянные водительские права онлайн.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
водительские права авто Министерство внутренних дел Украины
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