В Украине начали менять водительские права: кого коснется

В Украине в ноябре 2019 года истекает срок водительских удостоверения, которые выдавали временно на два года.

В пресс-службе МВД предупредили, что такие документы нужно обменять.

"В ноябре 2017 года в Главный сервисный центр МВД начали выдавать удостоверения водителя впервые, сроком действия два года. С тех пор его получили более 750 тысяч человек", – отмечено в сообщении.

В министерстве рассказали, что для замены удостоверения нужно обратиться с сервисный центр МВД с такими документами:

паспорт

копия идентификационного кода

медицинская справка 083/о

водительское удостоверение

Отмечается, что обмен удостоверения можно осуществлять исключительно после истечения срока его действия.

МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины принял постановление, согласно которому водители смогут восстановить украденные или утерянные водительские права онлайн.

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