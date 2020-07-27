В Украине на одной дороге поймали два авто с одинаковыми номерами
В Запорожье один из проезжающих мимо автомобилистов сфотографировал две машины с одинаковыми номерами. Причем оба автомобиля отличаются между собой как по марке и модели, так и по цвету.
Сайт FirtstGear со ссылкой на издание IPnews+ пишет, что Kia Sportage и Toyota Camry с одинаковыми госзнаками были засняты возле 6-й городской больницы Запорожья.
Журналисты "пробили" номер по базам и выяснили, что он закреплен за черным Kia Sportage 2016 года. Выходит, что автомобилем-двойником в данном случае является серебристая Toyota Camry (кстати, это американская версия седана).
Возможно, Тойота является автомобилем для слежки СБУ или полиции, поэтому на ней установлены ненастоящие номера. Хотя не исключено, что при выдаче номеров в системе МВД мог произойти сбой, который привел к выдачи точно таких же номеров еще одному автомобилю.
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