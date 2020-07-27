В Украине на одной дороге поймали два авто с одинаковыми номерами

Два авто с одинаковыми номерами, замеченные в Запорожье.

В Запорожье один из проезжающих мимо автомобилистов сфотографировал две машины с одинаковыми номерами. Причем оба автомобиля отличаются между собой как по марке и модели, так и по цвету.

Сайт FirtstGear со ссылкой на издание IPnews+ пишет, что Kia Sportage и Toyota Camry с одинаковыми госзнаками были засняты возле 6-й городской больницы Запорожья.

Два авто с одинаковыми номерами, замеченный в Запорожье. Фото: ipne.ws

Журналисты "пробили" номер по базам и выяснили, что он закреплен за черным Kia Sportage 2016 года. Выходит, что автомобилем-двойником в данном случае является серебристая Toyota Camry (кстати, это американская версия седана).

Два авто с одинаковыми номерами, замеченный в Запорожье. Фото: ipne.ws

Два авто с одинаковыми номерами, замеченный в Запорожье. Фото: ipne.ws

Два авто с одинаковыми номерами, замеченный в Запорожье. Фото: ipne.ws

Оригинальный номер выдан на Kia Sportage. Скриншот из приложения "Авто Номера"

Возможно, Тойота является автомобилем для слежки СБУ или полиции, поэтому на ней установлены ненастоящие номера. Хотя не исключено, что при выдаче номеров в системе МВД мог произойти сбой, который привел к выдачи точно таких же номеров еще одному автомобилю.

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