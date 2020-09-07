В Украине на 35% вырос спрос на импортные б/у автомобили
В августе 2020 года украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. б/у автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Эта цифра оказалась на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Укравтопром, на импортные подержанные автомобили в августе пришлось 82% регистраций от всего количества транспортных средств. Также украинцы определились с любимыми машинами, которые пользовались наибольшей популярностью.
Самые популярные б/у авто в августе:
Renault Megane (1926 шт.).
VW Passat (1848 шт.).
Skoda Octavia (1672 шт.).
VW Golf (1526 шт.).
Ford Focus (1244 шт.).
Также, по данным ассоциации, с начала 2020 года в Украине зарегистрировали 206,5 тыс. импортированных б/у авто. Это приблизительно в 4 раза превышает количество регистраций новых машин.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новых автомобилях, которые можно купить в Украине до $10 000.