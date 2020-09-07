В Украине на 35% вырос спрос на импортные б/у автомобили

Стас Сидилев Новости 10:15, 7.09.2020 Обновлено: 10:56, 7.09.2020

В августе 2020 года украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. б/у автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Эта цифра оказалась на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Укравтопром, на импортные подержанные автомобили в августе пришлось 82% регистраций от всего количества транспортных средств. Также украинцы определились с любимыми машинами, которые пользовались наибольшей популярностью.

Самые популярные б/у авто в августе:

  1. Renault Megane (1926 шт.).

  2. VW Passat (1848 шт.).

  3. Skoda Octavia (1672 шт.).

  4. VW Golf (1526 шт.).

  5. Ford Focus (1244 шт.).

Также, по данным ассоциации, с начала 2020 года в Украине зарегистрировали 206,5 тыс. импортированных б/у авто. Это приблизительно в 4 раза превышает количество регистраций новых машин.

Skoda Octavia остается популярным б/у авто в Украине.
Фото: infocar.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новых автомобилях, которые можно купить в Украине до $10 000.

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