В Украине могут разрешить получать автономера у "частников": МВД пояснило новшество

Дарья Дурова Новости 23:38, 10.10.2020

Кабинет министров Украины поддержал законопроект МВД об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, документ предлагает дать право частным компаниям (субъектам хозяйствования) на изготовление номерных знаков. Такие субъекты смогут выдавать автомобильные номера и для разовых поездок.

Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы получат только свидетельство о регистрации, а номер – по своему усмотрению в частной компании.

"Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Сергей Гончаров.
mvs.gov.ua

Владелец авто при его регистрации сможет войти в электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его.

Сейчас Главный сервисный центр МВД каждый год проводит тендер по заказу, изготовлению и закупке номеров на автомобили. В министерстве посчитали такую процедуру экономически невыгодной. Новшество, как отметили в ведомстве, будет способствовать развитию малого бизнеса.

Законопроект теперь должна поддержать Верховная Рада Украины.

mvs.gov.ua.
mvs.gov.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине начали штрафовать владельцев автомобилей, которые используют 3D-номера. Они не соответствуют установленным требованиям ГОСТа.

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