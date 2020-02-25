В Украине могут появиться новые бюджетные авто: как они выглядят

Азербайджанские автомобили AzKron Khazar могут появиться на украинском рынке с ценой до 10 тысяч долларов. Возможность экспорта автомобилей – официальное намерение производителя.

Об этом заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров рассказал Report.az. Речь идет об автомобиле Khazar SD. Этот бюджетный седан на домашнем рынке оценен в диапазоне 8-10 тыс. долларов в зависимости от спецификации.

AzKron Khazar SD может появиться на украинском рынке economy.gov.az

В компании всерьез изучают возможности по осуществлению экспорта в Казахстан и Узбекистан. При этом рассматривается и украинский рынок, однако для получения точных прогнозов необходимо провести большое количество работы.

На заводе AzKron также планируют начать сборку автомобилей Peugeot и Renault. Производственные мощности составляют 10 000 машин в год, 2 000 из них предполагается экспортировать за пределы Азербайджана.

Завод AzKron был открыт в 2017 году economy.gov.az

Возвращаясь к AzKron Khazar SD, эта модель не превышает в длину 4,5 м и оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 л мощностью 115 л.с. Технически автомобиль является глубоко модернизированным Peugeot 405. При этом силовая установка азербайджанской машины соответствует требованиям Euro-5.

Мощности предприятия позволяют производить 10 000 автомобилей в год azernews.az

Ближайшими соперниками бюджетного авто можно считать Renault Logan, Fiat Tipo, VW Polo Sedan, Hyundai Accent, Kia Rio, Peugeot 301 и Citroen C-Elysee.

Компактный Fiat Tipo относится к сегменту бюджетных авто B-класса fiat.com

Renault Logan – один из лидеров сегмента renault.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Honda создала новую компактную модель с ярким дизайном, которая поборется за внимание и кошельки покупателей бюджетных автомобилей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!