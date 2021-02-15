В Украине могут отменить "письма счастья" за нарушение ПДД

Obozrevatel Новости 14:00, 15.02.2021 Обновлено: 14:17, 15.02.2021

В Украине водителям могут отменить "письма счастья" за нарушение ПДД, которые регистрируют камеры автоматической фиксации. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.

Письмо не будут посылать, если своевременно оплатить штраф. В противном случае его таки можно будет получить. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекту Закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатила свой штраф в течение 15 дней", – сказал Геращенко.

Также он добавил, что в Раде зарегистрируют проект закона, который предусматривает привлечение дипломатов к административной ответственности, если они будут нарушать ПДД в Украине.

"Мы подготовили несколько интересных инициатив. Уже в этом месяце на рассмотрение парламента будет представлен законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности представителей дипломатических миссий. К сожалению, мы имеем несколько грубых случаев, когда представители дипмиссий нарушают ПДД, но пользуются иммунитетом и не платят штрафы", – отметил замминистра.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 15 февраля камеры автофиксации начали регистрировать нарушения проезда полосой общественного транспорта. Штраф за это составляет 510 гривен.

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