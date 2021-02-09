В Украине легковушки начали спасать фуры из снежных заносов. Видео

В сети появились видео о том, как украинские водители вытаскивают легковыми автомобилями застрявшие в снегу грузовики и фуры.

Видео появилось на портале Киев Оперативный. В одном из сюжетов владелец Audi помогает выбраться из снежного капкана большому грузовому фургону. Мощный мотор немецкого премиум-седана, в комбинации с полным приводом и зимней резиной помогли грузовику, который занесло на скользкой дороге.

Нє, ну, що не кажіть, а quattro від Audi то дуже мощна сила 💪🏻 pic.twitter.com/x8HmCy08Iv — Киев Оперативный (@KyivOperativ) February 9, 2021

На втором видео Suzuki Vitara тянет за собой на буксире огромную фуру Volvo FH с полуприцепом. Удивительно, но порой вполне скромные по виду автомобили способны демонстрировать чудеса проходимости. А еще более отрадно, что украинские водители всегда готовы помочь попавшим в беду коллегам.

Можно подумать, что это реклама #Suzuki, но нет - так другие водители помогают фурам не застрять.



Киев, Троещина pic.twitter.com/iM1xFJ16iL — Киев Оперативный (@KyivOperativ) February 9, 2021

Во вторник, 9 февраля, в Украине в большинстве регионов объявили І уровень опасности (желтый). На дорогах, кроме Закарпатья и южных областей, – гололед и снегопад. Из-за непогоды на трассах ограничили движение грузовиков. Снежный коллапс в Украине заставил даже вывести на улицы Киева бронетранспортеры, чтобы как можно скорее устранить многокилометровые заторы.

На Кільцевій для допомоги вантажівкам вже навіть БТР-и задіяли pic.twitter.com/WjIznxhOxf — Киев Оперативный (@KyivOperativ) February 9, 2021

Добавим, что в Киеве 9 февраля сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью – значительный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура днем -2…-4 градуса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 февраля в Украине объявили штормовое предупреждение из-за значительного ухудшения погоды почти по всей территории. Среди прочего ожидаются значительные осадки.