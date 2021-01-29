В Украине легкий универсал Mercedes переделали в огромный вездеход

Во Львовской области Mercedes-Benz C-класса переделали в гигантский внедорожник.

Владелец авто рассказал, что автомобиль переработан вручную. Похоже, основой для внедорожного универсала был грузовой ГАЗ 66. В то же время снаружи и внутри все от Mercedes. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Вездеход имеет полный привод и мощность в 215 л.с. Сейчас машина продается за 18 000 долларов.

Салон переработанного в внедорожник Mersedes-Benz AutoRia

Недавно харьковчанин за два месяца переделал обычный "Запорожец" в вездеход. Часть деталей человек изготовил своими руками, но большинство узлов и агрегатов позаимствовал у "Газели" и "УАЗа".

Под капотом машины стоит двигатель на 2,5 литра, а крутящий момент передается на все колеса. Это позволяет автомобилю преодолевать любые препятствия на пересеченной местности и заболоченные участки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинец собственноручно создал копию культового спортивного родстера Shelby Cobra 1968 Для своего проекту он использовал запчасти от самых разнообразных автомобилей. Выхлопная труба в машине от Lada Priora, сиденья от микроавтобуса "РАФ", а зеркала от советского мотоцикла "Иж".