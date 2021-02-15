В Украине камеры автофиксации начали регистрировать новое нарушение

В Украине с 15 февраля камеры автофиксации начнут регистрировать нарушения проезда полосой общественного транспорта. Согласно ПДД, штраф за это составляет 510 гривен.

Например, первая такая камера установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36 и она сможет фиксировать не только нарушения скорости, но и контролировать движение полосой для общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность. На местах где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза. Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал", – написал Билошицкий.

В Украине камеры автофиксации будут регистрировать нарушения проезда полосой общественного транспорта Скриншот

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2021 году на дорогах Украины появится еще 200 камер фиксации нарушений ПДД. Они заработают во всех областях на участках дорог, где случается больше аварий.

Ранее автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине позволила выявлять на дорогах двойников авто. Их удается находить благодаря "письмам счастья", которые получают водители за нарушения.