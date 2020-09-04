В Украине хотят наказывать за скручивание пробега на автомобилях

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №4039, который, как ожидается, поможет в борьбе со скручиванием пробега у автомобилей. Согласно ему, нечестных продавцов машин ожидает административная ответственность.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Роберт Горват.

Нардеп инициировал законопроект, который направлен против скручивания пробега на автомобилях. Скриншот поста

Текст законопроекта еще не опубликован, но, как сообщается, за скручивание пробега планируют наказывать путем введения штрафов. Авторы документа ссылаются на опыт некоторых стран Европы.

“Например, в Польше сейчас за манипуляции с одометром, кроме штрафа, нарушитель закона может не только потерять авто, но и сесть в тюрьму на срок до пяти лет. А у нас мошенники зарабатывают миллионы на “схемах” при импорте автомобилей и перепродаже их в Украине. Перед завозом автомобилей пробег “накручивают”, чтобы снизить декларируемую таможенную стоимость. А уже в Украине – “скручивают”, чтобы люди думали, что машина еще имеет ресурс”, – написал Роберт Горват.

Нардеп отметил, что в результате манипуляций с одометром страдают добросовестные покупатели, которых обманывают перекупщики.

"Надо дать по рукам мошенникам и создать механизм контроля за показателями одометров транспортных средств. Поэтому я инициировал этот законопроект и мы сделаем еще один шаг к созданию цивилизованного рынка бывших в употреблении автомобилей в Украине", – подытожил парламентарий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине продают автомобили со скрученным пробегом на 500-800 тыс. км.