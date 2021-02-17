В Украине электронное удостоверение водителя приравняли к бумажному

В Украине водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными. Народные депутаты во время заседания Верховной Рады поддержали изменения в Закон Украины "О дорожном движении".

Теперь водитель может показать полицейскому эти документы в цифровом варианте для удостоверения своей личности и права на вождение. Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабмина. Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

Там отметили, что после принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Ранее AutoOboz рассказал как поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія". Чтобы сделать это, владельцу автомобиля сначала нужно назначить через сеть фактического/надлежащего пользователя (надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, который ему не принадлежит).

Далее необходимо выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем", ввести VIN-код авто, на которое оформлен техпаспорт, заполнить необходимые данные в заявке и подписать заявку электронной подписью.