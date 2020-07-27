В Украине BMW за $120 000 засняли на фоне хлама и мусорных баков

В Украине супергибрид BMW i8 засняли на необычной как для такого авто локации. Как видно на фото, позади эксклюзивного автомобиля – мусорные баки c хламом и советские многоэтажные панельные дома.

Соответствующий снимок, опубликованный в Instagram-аккуанте kharkiv_cars, был сделан в одном из спальных районов Харькова.

BMW i8 на необычной локации. Комментарий соответствующий: "Контрасты нашего городка ". Скриншот публикации

Зачастую BMW i8, который является одним из самых дорогих автомобилей в линейке производителя (его цена в Украине – без малого 3,3 млн грн (почти $120 тысяч), можно встретить в дорогих районах больших городов или же на курортах, но, как видно, бывают и исключения.

Впрочем, подобные "явления" не редкость для Украины, которая, как известно, является страной контрастов. Например, весной на одном из стихийных рынков Житомира была замечен Rolls-Royce (причем из его багажника продавали картофель). А еще, как ранее писал OBOZREVATEL, на парковке возле АТБ был замечен новейший Mercedes G-Class за 170 000 евро.