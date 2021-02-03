В Украине в водительских правах появятся новые отметки

В Украине в удостоверении водителя будут указывать информацию об обязанности водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности.

Как сообщил эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев на своей странице в Facebook , также с помощью специальных кодов в удостоверении будут прописаны обязательные конструктивные особенности для управляемого транспортного средства и наложенные на водителя ограничения:

управления только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до заката)

управления только в радиусе определенного километража от места жительства владельца или только в пределах города/региона;

управление транспортным средством без пассажиров

только для езды со скоростью не более определенных км/ч

управления разрешено только в сопровождении владельца удостоверения водителя не менее эквивалентной категории;

без прицепа;

запрет управления на автомагистралях;

запрет управления под воздействием алкоголя;

только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.

Об этом говорится в проектах внесения изменений в "Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средства, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 8 мая 1993 №340".

В удостоверении водителя будут указывать об обязанности пользоваться очками Скриншот

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