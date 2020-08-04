В Турции нашли брошенный Porsche с украинскими надписями

Стас Сидилев Новости 13:45, 4.08.2020

На фото показали брошенный Porsche 911 предыдущего поколения. Кузов спорткара покрыт толстым слоем пыли, но автомобиль выглядит необычно не только поэтому.

По информации Top Gir, заброшенный Порше 911 обнаружили на одной из парковок в Турции. Судя по фото, вокруг заметны машины в лучшем состоянии, а вечером на стоянке горит свет. Сооружение полностью функционирует, только конкретному Porsche почему-то не повезло оказаться бесхозным.

Кроме того, многие прохожие оставили на кузове надписи на разных языках. При этом можно увидеть слова "Одесса" (переднее левое крыло) и "Ukraine" (капот).

Пыльный кузов Porsche 911 полностью покрыт надписями.
Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о заброшенных ГАЗ-21 Волга в Саудовской Аравии, которые давно покрылись толстым слоем пыли.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

У Зеленского призвали подождать с "идеальным" перемирием на Донбассе

В Киеве в разных районах перекрывали улицы из-за минирования: карта

СМИ уличили Минобороны в срыве закупки боеприпасов и техники по Гособоронзаказу. Документ

Родители заснули на пляже, а ребенок ушел в море: Украиной прокатилась волна трагедий на воде

В Турции избили известную украинскую топ-модель: детали ЧП и фото 18+