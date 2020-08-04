В Турции нашли брошенный Porsche с украинскими надписями

На фото показали брошенный Porsche 911 предыдущего поколения. Кузов спорткара покрыт толстым слоем пыли, но автомобиль выглядит необычно не только поэтому.

По информации Top Gir, заброшенный Порше 911 обнаружили на одной из парковок в Турции. Судя по фото, вокруг заметны машины в лучшем состоянии, а вечером на стоянке горит свет. Сооружение полностью функционирует, только конкретному Porsche почему-то не повезло оказаться бесхозным.

Кроме того, многие прохожие оставили на кузове надписи на разных языках. При этом можно увидеть слова "Одесса" (переднее левое крыло) и "Ukraine" (капот).

Пыльный кузов Porsche 911 полностью покрыт надписями. Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о заброшенных ГАЗ-21 Волга в Саудовской Аравии, которые давно покрылись толстым слоем пыли.