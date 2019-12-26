В ТОП самых популярных авто Европы внезапно продвинулась Lada

Весной 2019 года Lada заявила, что уходит с европейского рынка. Но если судить по статистике продаж, позиции бренда не упали, а, наоборот, улучшились.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим агентством Focus2move. Организация составила список ТОП-50 самых популярных авто Европы по итогам января-ноября 2019 года, который даёт полную картину продаж легковых машин в этом регионе. Оказалось, что российская марка Lada за год улучшила свое присутствие на рынке ЕС: если в прошлом году её модель Granta занимала 49-ю позицию, а Vesta – 44-ю, то теперь они расположены на 34-м (+26,6%) и 41-м (+4,4%) местах соответственно.

ТОП-50 самых популярных авто Европы за 11 месяцев 2019 года news.drom.ru по данным focus2move.com

И это при том, что в апреле компания заявила, что сворачивает свою деятельность на европейском рынке по причине того, что её двигатели не соответствуют экологичным стандартам (плюс есть проблемы с пассивной безопасностью). Кроме того, качество самих автомобилей неоднократно вызывало нарекание у европейских потребителей (впрочем, по большей части эти проблемы касаются одной модели – Lada 4x4).

Lada Granta Скриншот из YouTube

Lada Vesta SW autonews.ru

Возможно, АвтоВАЗу удалось "впарить" крупную партию автомобилей одному или нескольким частным либо государственным автопаркам (ранее автомобильной марки из РФ удалось подать несколько "Вест" словацкой полиции), отсюда такие цифры. Но в любом случае выглядит это странно. Что же касается бестселлеров европейского рынка, первое место по-прежнему закреплено за Volkswagen Golf. На втором месте расположился Renault Clio, а замкнул "тройку" Volkswagen Polo. Четвёртые и пятые позиции – у VW Tiguan и Skoda Octavia соответственно.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Lada 4x4 недавно пережила обновление, но особо не изменилась.Зато наконец получила нормальные подстаканники.

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