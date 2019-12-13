В столице засняли эффектный кортеж с пятью черными Range Rover

В центре Киева на видео засняли впечатляющий кортеж. Пять из шести автомобилей в колонне – машины одной марки и модели.
Как выяснил OBOZREVATEL, кортеж состоял из пяти Land Rover Range Rover и одного Mercedes-Benz S-Class W221. При этом у внедорожников номерные знаки с одинаковой комбинацией цифр. А вот примечательная черта седана – наличие брони.
Кортеж с 5-ю Range Rover
Скриншот с видео
Выглядел такой кортеж, разумеется, эффектно, хотя без нарушений ПДД не обошлось.
В эфире, ваша любимая рубрика "Кортежи" от фанатов Range Rover - - - - - - - - 👉🏻 @r.a.n.g.e_r.o.v.e.r 👈🏻 - - - - - - - - Ну я вам хочу сказать, что это одно из самых эффектных передвижений, которые были на этой странице. Круче, наверное только из Ferrari этого же гражданина, разлетевшееся по всему инстаграму. —— Подписываемся: @vehicles.exclusive —— #rangerovervogue#киев0001#киев0003#кортеж
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