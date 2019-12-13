В столице засняли эффектный кортеж с пятью черными Range Rover

В центре Киева на видео засняли впечатляющий кортеж. Пять из шести автомобилей в колонне – машины одной марки и модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, кортеж состоял из пяти Land Rover Range Rover и одного Mercedes-Benz S-Class W221. При этом у внедорожников номерные знаки с одинаковой комбинацией цифр. А вот примечательная черта седана – наличие брони.

Кортеж с 5-ю Range Rover Скриншот с видео

Выглядел такой кортеж, разумеется, эффектно, хотя без нарушений ПДД не обошлось.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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