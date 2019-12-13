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13 декабря • обновлено в 14:39
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В столице засняли эффектный кортеж с пятью черными Range Rover

2.1т
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В центре Киева на видео засняли впечатляющий кортеж. Пять из шести автомобилей в колонне – машины одной марки и модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, кортеж состоял из пяти Land Rover Range Rover и одного Mercedes-Benz S-Class W221. При этом у внедорожников номерные знаки с одинаковой комбинацией цифр. А вот примечательная черта седана – наличие брони.

Кортеж с 5-ю Range Rover

Кортеж с 5-ю Range Rover

Скриншот с видео

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Выглядел такой кортеж, разумеется, эффектно, хотя без нарушений ПДД не обошлось.

В эфире, ваша любимая рубрика "Кортежи" от фанатов Range Rover - - - - - - - - 👉🏻 @r.a.n.g.e_r.o.v.e.r 👈🏻 - - - - - - - - Ну я вам хочу сказать, что это одно из самых эффектных передвижений, которые были на этой странице. Круче, наверное только из Ferrari этого же гражданина, разлетевшееся по всему инстаграму. —— Подписываемся: @vehicles.exclusive —— #rangerovervogue#киев0001#киев0003#кортеж

Публикация от 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐒𝐓𝐕𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀Ⓡ (@vehicles.exclusive)

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
авто видео дороги
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