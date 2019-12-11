Патрульных Киева разгневал Ford Mustang с полицейской символикой

В Оболонском районе Киева патрульная полиция задержала Ford Mustang c полицейскими наклейками. Псевдопатрульный автомобиль "рассекал" по городу, что не сильно понравилось стражам порядка.

Как выяснил OBOZREVATEL, фэйковый полицейский Ford Mustang оказался рекламной идей одной из фирм, которая занимается пригоном авто из США.

Тот факт, что полицейские задержали автомобиль, неудивителен: гражданским лицам запрещено применять на своих авто символику МВД. Незаконное использование символики органами госорганами, юридическими лицами, физлицами –предпринимателями, а также общественными объединениями влечет за собой наложение штрафа в размере 34-51 тыс. грн.

Фэйковый полицейский Mustang "зажали" настоящие патрульные авто Скриншот с видео dtp.kiev.ua, facebook

Теперь инициаторам этой затеи придется понести наказание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве была найдена новая Audi A8, которую забросили.

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