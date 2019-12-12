В столице изуродовали редкое авто поклонника Зеленского. Фото

В Киеве неизвестные "поработали" над машиной сторонника президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет TopGir, пострадал редкий заряженный седан Dodge Charger Daytona. На автомобиль, выкрашенный в яркий зеленый цвет и с наклейками "Зе!", нанесли оскорбительные высказывания баллончиком с краской.

Dodge Charger Daytona Валерия Бабича dtp.kiev.ua, facebook

Что интересно, ранее этой машиной владел шоумен Евгений Кошевой, сейчас же она принадлежит тренеру по фитнесу Валерию Бабичу, хотя ранее "Додж" видели на продаже в Сети за 15 000 долларов. Что же касается Кошевого, на данный момент он владеет более свежим Charger SRT8.

Dodge Charger Daytona Валерия Бабича topgir.com.ua

Отметим, что Dodge Charger Daytona был выпущен в 2008 году. От обычного "Чарджера" он отличается тюнингом передней части, наличием антикрыла и ярким цветом исполнения. За движение седана отвечает 340-сильный двигатель 5.7 V8, который работает в тандеме с 5-ступенчатым "автоматом".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали ненастоящий полицейский Ford Mustang.

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