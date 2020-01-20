В стиле Toyota и Mitsubishi: как могла выглядеть Лада Нива

Сегодня Лада Нива выглядит практически так же, как и 43 года назад, когда появилась на свет в 1977-м. Согласно архивным фото, судьба внедорожника могла сложиться по-другому.

На опубликованных недавно изображениях Лада Нива (которая сегодня называется Lada 4x4) демонстрирует совершенно другую переднюю часть. Проект разработали приблизительно через 10 лет после начала производства (вторая половина 80-х), поэтому влияние известных внедорожников того времени оказалось неизбежным.

Старые фото демонстрируют облик Лада Нива, с которым внедорожник никогда не продавался архив АвтоВАЗа

В частности, советские конструкторы в качестве образцов для подражания по традиции выбрали зарубежные модели. Ими оказались лучшие внедорожники своей эпохи – Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero.

Такая корма все же появилась на серийной Лада Нива, но на несколько лет позже архив АвтоВАЗа

Стоит отметить оригинальное решение передней части с широким применением пластиковой облицовки и объединенные в вертикальные блоки габаритные огни и повторители поворотов – очень прогрессивные приемы в автомобильном дизайне 80-х годов. Сходство с японскими моделями в этом случае действительно очевидно.

Внешность Mitsubishi Pajero повлияла на дизайн опытного образца Лада Нива mitsubishi-motors.com

Уровень Toyota Land Cruiser 60 для Лада Нива был просто недосягаем. Что, впрочем, не помешало АвтоВАЗу вдохновиться дизайном toyota.com

Корма кажется более привычной, ведь именно так сзади выглядит современная (если так можно назвать 40-летний внедорожник) Лада Нива. Правда, вертикальные фонари и крупная дверца багажника пошли в серию только после обновления 1993 года.

В итоге заигрывания с японским дизайном почему-то привели к скучной внешности, на которую покупатели смотрят уже более 40 лет lada.ru

Видимо, от перспективного проекта отказались по причине экономии, хотя на тот момент 10-летний возраст казался подходящим для глубокой модернизации. Ведь изначально конструкторы и не подозревали, что Нива продержится на конвейере более 40 лет практически без изменений...

Как рассказывал OBOZREVATEL ранее, для обновленной Лада Нива АвтоВАЗ придумал очень нескромный ценник.

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