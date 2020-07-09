В старую Dacia Logan вложили 15 000 евро: что из этого вышло
Молодой парень из Румынии по имени Андрей превратил дорейстайлинговый Dacia Logan первого поколения в автомобиль своей мечты. На модернизацию и тюнинг бюджетного седана он потратил немалые 15 000 евро.
Репортаж о необычной переделке опубликовал YouTube-блогер Avrigeanu Mihai. Как рассказал владелец, машину подарили ему родители – изначально Андрей хотел доработать Dacia 1300, которую он купил себе на 18-летие. Однако отец посчитал, что эта Дачия слишком старая и небезопасная, поэтому подарил сыну более свежий Логан (2007 года выпуска). На момент покупки пробег седана составлял всего 38 000 км.
После этого Андрей взялся за обновление машины. Работы предстояло много, поскольку Логан был в базовой комплектации – в нём не было даже акустики. И вот теперь его Dacia выглядит неузнаваемо.
Владелец не только оснастил автомобиль новыми элементами экстерьера и интерьера, но и позаимствовал некоторые элементы кузова у обновленного Logan того же поколения: в частности, фары, задние фары и крышку багажника. А вот передний бампер и вовсе перекочевал от Dacia Logan первого поколения, причем в него установили еще и новые противотуманки.
Кроме того, Андрей заменил родные крылья на расширенные, а вместо стандартных диском установил катки BBS, диаметром 17 дюймов – только они стоили ему 1000 евро. Подвеска также была модифицирована – вместо обычной у седана стоит пневма, которая может менять дорожный просвет.
Наконец, для персонального комфорта владелец оснастил автомобиль электростеклоподъемниками, а для удовольствия – мощной акустикой. Кроме того, интерьер был обтянут алькантарой и кожей (причем на креслах – перфорированной) черного и красного цветов.
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