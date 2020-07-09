В старую Dacia Logan вложили 15 000 евро: что из этого вышло

Молодой парень из Румынии по имени Андрей превратил дорейстайлинговый Dacia Logan первого поколения в автомобиль своей мечты. На модернизацию и тюнинг бюджетного седана он потратил немалые 15 000 евро.

Репортаж о необычной переделке опубликовал YouTube-блогер Avrigeanu Mihai. Как рассказал владелец, машину подарили ему родители – изначально Андрей хотел доработать Dacia 1300, которую он купил себе на 18-летие. Однако отец посчитал, что эта Дачия слишком старая и небезопасная, поэтому подарил сыну более свежий Логан (2007 года выпуска). На момент покупки пробег седана составлял всего 38 000 км.

Dacia Logan, в которую вложили 15 000 евро. Скриншот видео

После этого Андрей взялся за обновление машины. Работы предстояло много, поскольку Логан был в базовой комплектации – в нём не было даже акустики. И вот теперь его Dacia выглядит неузнаваемо.

Dacia Logan, в которую вложили 15 000 евро. Скриншот видео

Владелец не только оснастил автомобиль новыми элементами экстерьера и интерьера, но и позаимствовал некоторые элементы кузова у обновленного Logan того же поколения: в частности, фары, задние фары и крышку багажника. А вот передний бампер и вовсе перекочевал от Dacia Logan первого поколения, причем в него установили еще и новые противотуманки.

Dacia Logan, в которую вложили 15 000 евро. Скриншот видео

Кроме того, Андрей заменил родные крылья на расширенные, а вместо стандартных диском установил катки BBS, диаметром 17 дюймов – только они стоили ему 1000 евро. Подвеска также была модифицирована – вместо обычной у седана стоит пневма, которая может менять дорожный просвет.

Dacia Logan, в которую вложили 15 000 евро. Скриншот видео

Dacia Logan, в которую вложили 15 000 евро. Скриншот видео

Наконец, для персонального комфорта владелец оснастил автомобиль электростеклоподъемниками, а для удовольствия – мощной акустикой. Кроме того, интерьер был обтянут алькантарой и кожей (причем на креслах – перфорированной) черного и красного цветов.

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