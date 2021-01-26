В США "Запорожец" сравнили с Porsche и оценили в $18 500

В США предлагают на продажу 30-летний "Запорожец" с минимальным пробегом в идеальном состоянии по цене Honda Civic.

Объявление о продаже появилось на сайте одного из продавцов подержанных авто. Приобрести предлагается ЗАЗ-968М 1990 года выпуска.

Объявление о продаже 30-летнего "Запорожца" появилось на сайте одного из продавцов подержанных авто alphacars.com

Автомобиль находится практически в идеальном состоянии, что не удивительно, если учесть минимальный пробег – 2310 км. Машина не реставрировалась, и сохранился до наших дней практически в том виде, в котором она покинула конвейер завода 30 лет назад. На машине установлены номерные знаки РФ, но физически машина находится в США.

На одометре машины всего 2310 км alphacars.com

По словам продавца, "двигатель запускается с пол-оборота, работает плавно и тихо. Коробка передач переключается точно и легко. Великолепная управляемость, напоминает Porsche шестидесятых с задним расположением двигателя с воздушным охлаждением".

Машина сохранилась практически в идеальном состоянии alphacars.com

Напомним, что последний вариант автомобиля "Запорожец" – модернизированный ЗАЗ-968М начали выпускать в 1980 году, а последняя машина сошла с конвейера завода в Запорожье 15 июня 1994 года. За отсутствие по бокам задних крыльев характерных воздухозаборников машину окрестили в народе "мыльницей". Кстати, последний экземпляр ЗАЗ-968М такого же бежевого цвета бережно хранится в коллекции запорожского музея техники "Фаэтон".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Волгу" из СССР оценили в Великобритании в 40 тысяч фунтов, а в США построят электромобиль на базе старой "Нивы".