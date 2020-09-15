В США выставили на продажу лимузин американского президента
На американском сайте по продаже ретро автомобилей предлагают приобрести лимузин Lincoln Президента США Гарри Трумэна.
Об этом сообщает портал ClassicCars.
Когда Трумэн был избран президентом США, "Белый дом" намеревался взять в аренду 10 лимузинов и обратился с этим предложением в концерн General Motors. Но в GM отказались, а заказ достался конкурентам из Ford. Для услуг администрации президента было подготовлено 10 лимузинов Lincoln Cosmopolitan. В создании этих эксклюзивных автомобилей принимали участие кузовное ателье Henney и фирма Hess & Eisenhardt, которая отвечала за доработки для обеспечения безопасности.
В частности, мастера Henney увеличили базу стандартного седана Cosmopolitan со 3175 до 3683 мм, в результате чего длина лимузина составила 6096 мм. Масса машины превышала 2,7 тонны. Под капотом машины располагался 152-сильный мотор V8, работающий в паре с 4-ступенчатым "автоматом".
Представленный на продажу экземпляр Lincoln Cosmopolitan 1950 использовался Трумэном при его посещении Нью-Йорка. Автомобиль прошел полную реставрацию в 1990 году и до 2001 года находился в экспозиции музея во Флориде.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили армейский вездеход генерала Паттона.