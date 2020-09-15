В США выставили на продажу лимузин американского президента

На американском сайте по продаже ретро автомобилей предлагают приобрести лимузин Lincoln Президента США Гарри Трумэна.

Об этом сообщает портал ClassicCars.

1950 Lincoln Cosmopolitan Limousine. Фото: classiccars.com

Когда Трумэн был избран президентом США, "Белый дом" намеревался взять в аренду 10 лимузинов и обратился с этим предложением в концерн General Motors. Но в GM отказались, а заказ достался конкурентам из Ford. Для услуг администрации президента было подготовлено 10 лимузинов Lincoln Cosmopolitan. В создании этих эксклюзивных автомобилей принимали участие кузовное ателье Henney и фирма Hess & Eisenhardt, которая отвечала за доработки для обеспечения безопасности.

Гарри Трумэн в Lincoln Cosmopolitan Limousine во время поездки в Нью-Йорк. Фото: classiccars.com

В частности, мастера Henney увеличили базу стандартного седана Cosmopolitan со 3175 до 3683 мм, в результате чего длина лимузина составила 6096 мм. Масса машины превышала 2,7 тонны. Под капотом машины располагался 152-сильный мотор V8, работающий в паре с 4-ступенчатым "автоматом".

За основу для создания президентского лимузина взяли серийный седан Lincoln Cosmopolitan. Фото: rmsothebys.com

Базу Lincoln Cosmopolitan увеличили на 508 мм. Фото: classiccars.com

Длина Lincoln Cosmopolitan Limousine достигает 6096 мм. Фото: classiccars.com

Семиместный салон Lincoln Cosmopolitan Limousine. Фото: classiccars.com

1950 Lincoln Cosmopolitan Limousine. Фото: classiccars.com

Представленный на продажу экземпляр Lincoln Cosmopolitan 1950 использовался Трумэном при его посещении Нью-Йорка. Автомобиль прошел полную реставрацию в 1990 году и до 2001 года находился в экспозиции музея во Флориде.

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