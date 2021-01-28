В США разогнавшийся до 508 км/ч гиперкар побил мировой рекорд

На испытательном полигоне космического центра Кеннеди, штат Флорида, США на гиперкаре SSC Tuatara установили новый мировой рекорд скорости – 455,28 км/ч. При этом с первой попытки авто и вовсе разогналось до 508 км/ч, но возникли проблемы.

Длина взлетно-посадочной полосы полигона составляет всего 3,7 километра и еще около полутора километров отвели на торможение. Из-за этого пришлось изменить алгоритм разгона, а нынешние заезды были вчетверо сложнее, чем первые. Об этом со ссылкой на компанию Shelby Supercars сообщает сайт UaMotors.

По требованиям Книги рекордов Гиннеса, чтобы установить рекорд, было проведено два заезда, по одному в каждую сторону. В рамках зачетных заездов максимальная скорость Tuatara была 460,4 км/ч, однако официально признанным стал средний результат.

В SSC сообщили, что хотят вернуться к испытаниям, чтобы гиперкар преодолел отметку 482 км/ч. Сейчас официальный рекорд максимальной скорости среди серийных автомобилей принадлежит компании Koenigsegg. В 2017 году гиперкар Agera RS разогнался до 447,2 км/ч.

Также в 2019 году прототип компании Bugatti разогнался до 490,48 км/ч, но его результат в официальном рейтинге не зафиксировали, потому что он ехал только в одну сторону.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia также вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Она провела грандиозное шоу по случаю презентации новой фирменной эмблемы. Во время мероприятия задействовали рекордное количество дронов – 303 штуки, которые синхронно выпустили сотни фейерверков.