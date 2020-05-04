В США угнали 46 авто: преступниками оказались дети

В Северной Каролине (США) с 17 марта этого года действовала преступная группировка, которая совершала ограбления местных автомобильных дилеров. Полиция города Уинстон-Сейлем поймала воров.

За 1,5 месяца преступникам удалось украсть 46 автомобилей на общую сумму 1 138 718 долларов. Таким образом, средняя стоимость транспортных средств составляет $25 000. Видимо, воры охотились за машинами среднего класса. На данный момент удалось обнаружить 40 украденных автомобилей.

Интересно, что банда угонщиков состояла из детей возрастом 9-16 лет. По этой причине арестовать их не представляется возможным. На данный момент неизвестно, понесут ли малолетние преступники какое-то наказание.

Малолетние угонщики нанесли дилерам ущерб более 1 млн. долларов

Полиция также задержала 19-летнего парня, которого связывают с деятельностью этой группировки. У него нашли один из украденных автомобилей, он сопротивлялся задержанию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новых брошенных Mercedes-Benz.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся