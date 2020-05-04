Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В США угнали 46 авто: преступниками оказались дети

Читать материал на украинском

В Северной Каролине (США) с 17 марта этого года действовала преступная группировка, которая совершала ограбления местных автомобильных дилеров. Полиция города Уинстон-Сейлем поймала воров.

За 1,5 месяца преступникам удалось украсть 46 автомобилей на общую сумму 1 138 718 долларов. Таким образом, средняя стоимость транспортных средств составляет $25 000. Видимо, воры охотились за машинами среднего класса. На данный момент удалось обнаружить 40 украденных автомобилей.

Интересно, что банда угонщиков состояла из детей возрастом 9-16 лет. По этой причине арестовать их не представляется возможным. На данный момент неизвестно, понесут ли малолетние преступники какое-то наказание.

Малолетние угонщики нанесли дилерам ущерб более 1 млн. долларов

Малолетние угонщики нанесли дилерам ущерб более 1 млн. долларов

Полиция также задержала 19-летнего парня, которого связывают с деятельностью этой группировки. У него нашли один из украденных автомобилей, он сопротивлялся задержанию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новых брошенных Mercedes-Benz.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто автокражи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги