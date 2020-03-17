В США стартовало производство шин Nokian Tyres

На заводе компании Nokian Tyres, который находится в городе Дейтон, штат Теннесси, началось производство коммерческой линейки шин.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Предприятие будет производить продукцию для американского рынка.
Новый завод Nokian Tyres в США
nokiantyres.com
Производственный комплекс площадью более 77 тысяч м2 является одним из самых современных объектов в своей отрасли.
Производственный комплекс площадью более 77 тысяч м2 является одним из самых современных в отрасли
nokiantyres.com
Фундамент завода был заложен в сентябре 2017 года, а церемония официального открытия состоялась в октябре прошлого года. Это третий завод компании после предприятий в Нокиа и Всеволожске.
Фундамент завода был заложен в сентябре 2017 года
nokiantyres.com
Начало коммерческого производства в США является одним из главных событий для Nokian Tyres в этом году. Новый завод позволит удвоить продажи шин Nokian Tyres в регионе.
Первая тестовая шина была изготовлена на новом заводе Nokian Tyres 1 июля 2019 года
nokiantyres.com
Позже в 2020 году компания запустит административное здание, которое будет работать на солнечной энергии. В нем расположены офисы, конференц-залы, оздоровительный центр для сотрудников и даже сауна. На территории комплекса также располагаться автоматизированный склад для хранения до 600 тысяч шин.
Новый завод Nokian Tyres в США
nokiantyres.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nokian Tyres презентовала новую модель зимних фрикционных шин.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.