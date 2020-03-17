В США стартовало производство шин Nokian Tyres

На заводе компании Nokian Tyres, который находится в городе Дейтон, штат Теннесси, началось производство коммерческой линейки шин.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Предприятие будет производить продукцию для американского рынка.

Новый завод Nokian Tyres в США nokiantyres.com

Производственный комплекс площадью более 77 тысяч м2 является одним из самых современных объектов в своей отрасли.

Производственный комплекс площадью более 77 тысяч м2 является одним из самых современных в отрасли nokiantyres.com

Фундамент завода был заложен в сентябре 2017 года, а церемония официального открытия состоялась в октябре прошлого года. Это третий завод компании после предприятий в Нокиа и Всеволожске.

Фундамент завода был заложен в сентябре 2017 года nokiantyres.com

Начало коммерческого производства в США является одним из главных событий для Nokian Tyres в этом году. Новый завод позволит удвоить продажи шин Nokian Tyres в регионе.

Первая тестовая шина была изготовлена на новом заводе Nokian Tyres 1 июля 2019 года nokiantyres.com

Позже в 2020 году компания запустит административное здание, которое будет работать на солнечной энергии. В нем расположены офисы, конференц-залы, оздоровительный центр для сотрудников и даже сауна. На территории комплекса также располагаться автоматизированный склад для хранения до 600 тысяч шин.

Новый завод Nokian Tyres в США nokiantyres.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nokian Tyres презентовала новую модель зимних фрикционных шин.

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