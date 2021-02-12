В США создали люксовый трейлер за $265 000

Калифорнийская компания Bowlus представила новую модель трейлера под названием Terra Firma.

Об этом сообщается на сайте производителя. По своему оснащению трейлер способен дать фору многим элитным объектам недвижимости.

Компания Bowlus специализируется на постройке трейлеров с 1934 года bowlus.com

Компания Bowlus специализируется на постройке трейлеров с 1934 года. За время существования она изготовила множество уникальных прицепов для любителей путешествовать на большие расстояния. Среди ее клиентов было немало знаменитостей, в том числе Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард, а модели прошлых лет уже стали объектом коллекционирования и стоят серьезных денег на антикварных аукционах. Не исключено, что новую модель Terra Firma также со временем отнесут в разряд эксклюзивных раритетов, ведь ее стоимость стартует с отметки $265 тысяч.

Трейлер снабжен фильтрами воздуха HEPA, системой фильтрации пресной воды и ультрафиолетовыми лампами bowlus.com

Трейлер позволяет насладиться отдыхом в автономном режиме до двух недель в полной роскоши. Для обеспечения максимальной чистоты трейлер снабжен высокоэффективными фильтрами воздуха HEPA, системой фильтрации пресной воды и ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции внутренних панелей салона.

Трейлер позволяет насладиться отдыхом в автономном режиме до двух недель bowlus.com

Прицеп рассчитан на 4 человек bowlus.com

Кузов изготовлен из 80 панелей из алюминия, которые отполированы вручную до зеркального блеска. К пространственной алюминиевой раме они приклепываются с помощью более чем 5000 заклепок авиационного типа. Только на полировку уходит более 100 часов.

В прицепе есть просторная спальня в стиле дзен bowlus.com

Прицеп весит 1,8 тонн, а его длина достигает 7,62 м. Он рассчитан на четырех человек, имеет полностью оборудованную кухню, а в случае необходимости позволит подзарядить электромобиль. Для питания прицепа используется литий-ионная батарея емкостью 8 кВтч, которую можно полностью зарядить за 3-4 часа.

Салон предусматривает наличие 4 спальных мест bowlus.com

Bowlus Terra Firma оснащен специальной сенсорной панелью, которая позволяет контролировать уровень заряда литий-ионной батареи, остаток газа, воды и другие параметры системы жизнеобеспечения. Наличие WiFi, Bluetooth и доступа в интернет, этой системой можно управлять удаленно. Например, включить заранее подогрев пола или продезинфицировать салон с помощью ультрафиолетовых ламп. Технология GPS-трекинга "Find My Bowlus" позволяет пользователям получать доступ к местоположению прицепа для координации с друзьями или родственниками.

Для животных предусмотрено специально спальное место и отделения для корма и питья bowlus.com

В прицепе есть ванная комната и просторная спальня в стиле дзен. Не забыты и домашние питомцы, для которых предусмотрено специально спальное место и отделения для корма и питья. Первые экземпляры нового жилого прицепа Terra Firma будут отправлены к покупателям в будущем году.

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