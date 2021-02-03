В США создали беспилотный электробус на 40 пассажиров

Компания New Flyer представила в США свой автоматизированный автобус Xcelsior AV. Он может перевозить 40 человек, имеет места для пассажиров, которые стоят, и два места для инвалидных колясок.

Xcelsior AV в длину более 12 метров. Для движения он использует технологию AutoDrive для создания трехмерной модели окружающего пространства на 360 градусов с помощью лидара, радаров и камер. Благодаря им автобус может обнаруживать пешеходов, другие автомобили и препятствия. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Xcelsior AV в длину более 12 метров New Flyer

Электробус уже возит пассажиров по специальному маршруту между Новой Британией и Хартфордом. В компании рассказали, что Xcelsior сам может двигаться только в определенной зоне.

Автобус использует технологию самоуправления компании Robotic Research для картографирования, обработки и навигации в окружающей среде. Он также может обмениваться данными с другими интеллектуальными транспортными средствами, светофорами или пешеходными сигналами.

Xcelsior AV использует технологию AutoDrive для создания трехмерной модели окружающего пространства New Flyer

Также в компании рассказали, что благодаря их технологии стыковки электробус умеет приближаться к бордюру на остановках на 10 сантиметров.

"Автоматизированные автобусы могут улучшить схему движения и уменьшить количество остановок, что будет выгодно не только пассажирам, но и всей инфраструктуре. Это транспортное средство открывает новую эру перевозок как услуги, используя технологический прогресс в различных областях, чтобы создать более безопасное, чистое, эффективнее и доступнее транспортное решение для общественности ", – сказал президент Robotic Research Альберто Лаказ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Peugeot представила версию e-Partner на электротяге. Автомобиль будет предложен со стандартным или удлиненным кузовом, в грузовом или погрузочно-пассажирском варианте. Запас хода по циклу WLTР достигает 275 км, чего хватит для повседневной эксплуатации в городе.