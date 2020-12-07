В США составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей возрастом до 10 лет

Самыми надежными автомобилями в возрасте до 10 лет по версии американцев являются Jeep Gladiator, Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-30 и Lexus UX. А вот наибольшие проблемы с качеством выявили у Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer, Lincoln Aviator и Tesla Model Y.

Об этом свидетельствует рейтинг надежности авто, составленный некоммерческой организации Consumer Reports (CR). Эксперты CR опросили 330 000 американцев на предмет поломок, которые произошли с их автомобилями в течение последнего года. Неисправности разбили на 17 категорий в зависимости от их серьезности, после чего на основании полученных данных для каждой машины проставили оценку надежности по 100-балльной шкале. В итоге, в рейтинге самых надежных автомобилей оказалось 10 моделей, а вот наименее надежных вышло чуть больше – 13 штук.

Чтобы составить рейтинг надежности, эксперты опросили 330 тыс. американских автовладельцев chicago.suntimes.com

В опросе участвовали владельцы тех автомобилей, которые были выпущены в период с 2000 по 2020 год.

Самые надежные автомобили по версии Consumer Reports

Jeep Gladiator — 99 баллов; Mazda MX-5 Miata — 98 баллов; Mazda CX-30 — 95 баллов; Lexus UX — 95 баллов; Toyota Prius — 93 балла; Lexus NX — 91 балл; Dodge Challenger — 91 балл; Toyota Corolla — 90 баллов; Honda HR-V — 90 баллов; Hyundai Kona — 87 баллов.

Самые ненадежные автомобили по версии Consumer Reports

Mercedes-Benz GLE —1 балл; Ford Explorer — 1 балл; Lincoln Aviator — 2 балла; Tesla Model Y — 5 баллов; Audi Q8 — 8 баллов; Ford Escape — 10 баллов; Lexus LS — 13 баллов; Kia Forte — 13 баллов; Volvo S90 — 17 баллов; Volkswagen Jetta — 19 баллов; Jeep Renegade — 19 баллов; Mini Cooper — 28 баллов; BMW X3 — 31 балл.

Отмечается, что средняя оценка надежности составила от 41 до 60 баллов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: