В США составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей возрастом до 10 лет

Виталий Сазонов Новости 11:55, 7.12.2020

Самыми надежными автомобилями в возрасте до 10 лет по версии американцев являются Jeep Gladiator, Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-30 и Lexus UX. А вот наибольшие проблемы с качеством выявили у Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer, Lincoln Aviator и Tesla Model Y.

Об этом свидетельствует рейтинг надежности авто, составленный некоммерческой организации Consumer Reports (CR). Эксперты CR опросили 330 000 американцев на предмет поломок, которые произошли с их автомобилями в течение последнего года. Неисправности разбили на 17 категорий в зависимости от их серьезности, после чего на основании полученных данных для каждой машины проставили оценку надежности по 100-балльной шкале. В итоге, в рейтинге самых надежных автомобилей оказалось 10 моделей, а вот наименее надежных вышло чуть больше – 13 штук.

Чтобы составить рейтинг надежности, эксперты опросили 330 тыс. американских автовладельцев
chicago.suntimes.com

В опросе участвовали владельцы тех автомобилей, которые были выпущены в период с 2000 по 2020 год.

Самые надежные автомобили по версии Consumer Reports

  1. Jeep Gladiator — 99 баллов;

  2. Mazda MX-5 Miata — 98 баллов;

  3. Mazda CX-30 — 95 баллов;

  4. Lexus UX — 95 баллов;

  5. Toyota Prius — 93 балла;

  6. Lexus NX — 91 балл;

  7. Dodge Challenger — 91 балл;

  8. Toyota Corolla — 90 баллов;

  9. Honda HR-V — 90 баллов;

  10. Hyundai Kona — 87 баллов.

Самые ненадежные автомобили по версии Consumer Reports

  1. Mercedes-Benz GLE —1 балл;

  2. Ford Explorer — 1 балл;

  3. Lincoln Aviator — 2 балла;

  4. Tesla Model Y — 5 баллов;

  5. Audi Q8 — 8 баллов;

  6. Ford Escape — 10 баллов;

  7. Lexus LS — 13 баллов;

  8. Kia Forte — 13 баллов;

  9. Volvo S90 — 17 баллов;

  10. Volkswagen Jetta — 19 баллов;

  11. Jeep Renegade — 19 баллов;

  12. Mini Cooper — 28 баллов;

  13. BMW X3 — 31 балл.

Отмечается, что средняя оценка надежности составила от 41 до 60 баллов.

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