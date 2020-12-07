В США составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей возрастом до 10 лет
Самыми надежными автомобилями в возрасте до 10 лет по версии американцев являются Jeep Gladiator, Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-30 и Lexus UX. А вот наибольшие проблемы с качеством выявили у Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer, Lincoln Aviator и Tesla Model Y.
Об этом свидетельствует рейтинг надежности авто, составленный некоммерческой организации Consumer Reports (CR). Эксперты CR опросили 330 000 американцев на предмет поломок, которые произошли с их автомобилями в течение последнего года. Неисправности разбили на 17 категорий в зависимости от их серьезности, после чего на основании полученных данных для каждой машины проставили оценку надежности по 100-балльной шкале. В итоге, в рейтинге самых надежных автомобилей оказалось 10 моделей, а вот наименее надежных вышло чуть больше – 13 штук.
В опросе участвовали владельцы тех автомобилей, которые были выпущены в период с 2000 по 2020 год.Самые надежные автомобили по версии Consumer Reports
Jeep Gladiator — 99 баллов;
Mazda MX-5 Miata — 98 баллов;
Mazda CX-30 — 95 баллов;
Lexus UX — 95 баллов;
Toyota Prius — 93 балла;
Lexus NX — 91 балл;
Dodge Challenger — 91 балл;
Toyota Corolla — 90 баллов;
Honda HR-V — 90 баллов;
Hyundai Kona — 87 баллов.
Mercedes-Benz GLE —1 балл;
Ford Explorer — 1 балл;
Lincoln Aviator — 2 балла;
Tesla Model Y — 5 баллов;
Audi Q8 — 8 баллов;
Ford Escape — 10 баллов;
Lexus LS — 13 баллов;
Kia Forte — 13 баллов;
Volvo S90 — 17 баллов;
Volkswagen Jetta — 19 баллов;
Jeep Renegade — 19 баллов;
Mini Cooper — 28 баллов;
BMW X3 — 31 балл.
Отмечается, что средняя оценка надежности составила от 41 до 60 баллов.
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