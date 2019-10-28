В США с размахом отметили юбилей Bentley: 100 авто попали на видео

В рамках празднования 100-летия марки Bentley в США компания организовала масштабный слет автомобилей в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На мероприятие съехались 100 автомобилей Bentley разных лет выпуска, включая современные модели Flying Spur и гибридный кроссовер Bentayga.

Bentley отмечает юбилей bentleymedia.com

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В самом сердце Манхеттена – Брукфилд-Плейс – состоялся парад эксклюзивных моделей. Гости мероприятия могли оценить как автомобили 30-х годов, так и футуристические конццепты, которые демонстрируют направление развития британской марки на ближайшие годы.

Bentley отмечает юбилей bentleymedia.com

Парад в Нью-Йорке стал третьим из серии торжественных мероприятий, организованных компанией Bentley America, посвященных столетнему юбилею британской марки. Финальным станет событием станет слет поклонников Bentley, приуроченный к проведению знаменитой художественной выставке-ярмарке Art Basel, которая состоится в Майами в начале декабря.

Bentley отмечает юбилей bentleymedia.com

Bentley отмечает юбилей bentleymedia.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley расширит ассортимент экологически чистых моделей.

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