В США 'рассекретили' обновленный седан Genesis G70

Первые фотографии рестайлингового седана Genesis G70 появились в сети.

Иллюстрации новинки опубликовал портал Carscoops. Новинка щеголяет оригинальной светотехникой и ярко выраженной облицовкой радиатора в форме драгоценного камня.

2021 Genesis G70. Фото: carscoops.com

Genesis G70 впервые представили в 2017 году. Фото: carscoops.com

Кроме того, полностью изменены задние фонари и бампер, в который имплантированы овальные патрубки выхлопной системы.

2021 Genesis G70. Фото: carscoops.com

Богато отделанный салон имеет в своем арсенале обновленную приборную панель с 10,25-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Последняя поддерживает функцию обновления "по воздуху" и поддерживает приложения Apple CarPlay, Android Auto и Valet. На центральной консоли есть площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

Салон обновленного Genesis G70 после обновления получил 10,25-дюймовый дисплей. Фото: carscoops.com

По предварительной информации G70 будет предложен покупателям с 2,5-литровым 4-цилиндровым турбомотором на 290 сил, который сменит прежний 2-литровый. Для топовой версии будет доступен 3,3-литровый V6 с двумя турбинами мощностью 365 л.с. Обе версии будут оснащаться исключительно автоматической трансмиссией.

2021 Genesis G70. Фото: carscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Genesis представила обновленный флагманский седан G90 и версию Stardust.

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