В США продают превращенный в тягач Ford F-150

В США продают Ford F-150, который превратили в аналог тягача Kenworth. За рулем можно почувствовать себя водителем большого грузовика, и для этого не надо открывать новую категорию в правах.

Автомобиль создали еще в 1983 году на основе пикапа Ford F-150, а затем добавили ему переднюю часть, как в Kenworth. Он имеет двигатель объемом 6,2 литра, который работает с помощью 4-ступенчатой МКП. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В основе автомобиля пикап Ford F-150 Autoevolution

Мини-грузовик может разгоняться до 96 км/ч, но об этом придется догадываться, потому что спидометр не работает. Также в нерабочем состоянии одометр. Но на нем уже указано 74 800 километров. Автомобиль оценили в 33 000 долларов.

Салон тягача Ford F-150 Autoevolution

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , автомеханики из Тернопольской области собственноручно построили уникальный внедорожник. Машина получила название "Украина", а размером она с полноценный грузовик.

За основу взяли шасси от военного грузовика повышенной проходимости ГАЗ-66. От этой же модели внедорожнику частично достался и кузов. В то же время двигатель и руль позаимствовали у старого Mercedes-Benz.