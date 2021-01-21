В США продают легендарный Kaiser Darrin 1954 года: что в нем особенного

Салон Throttlestop из штата Висконсин в США выставил на продажу на eBay легендарный Kaiser Darrin 161 образца 1954 года. Получить за него хотят 160 900 долларов. В свое время он стал первым в Америке спортивным стеклопластиковым автомобилем.

Модель создали совместными усилиями между Kaiser и дизайнером Говардом Даррином. Говард работал с компанией изредка, из-за разногласий по стилистике автомобилей. Об этом сообщает Carscoops.

Даррин самостоятельно начал работать над прототипом Kaiser Darrin. Он создал его на базе автомобиля Kaiser Henry J, и впоследствии пригласил чиновников компании посмотреть на новую модель.

Когда Генри Кайзер увидел проект, он сказал Даррину, что компания не продает спортивные автомобили. Поэтому они начали спорить, но в разговор вмешалась жена Кайзера и сказала, что этот автомобиль "самое красивое, что она когда-либо видела", и попросила мужа начать его выпуск.

В 1952 году автомобиль был впервые представлен, а в следующем году на автосалоне в Нью-Йорке он совершил настоящий фурор. Производство модели началось уже в 1954 году.

Kaiser Darrin стал настоящим открытием, поскольку имел корпус из стеклопластика и раздвижные двери, которые прятались в передние крылья.

В то же время модель критиковали за неоднозначный дизайн передней части и высокую цену в 3668 долларов. Это эквивалентно 35517 долларов сегодня и сделало модель дороже Corvette. Также не впечатлял и двигатель автомобиля на шесть цилиндров объемом 2,6 литра и с отдачей в 90 лошадиных сил.

Высокая цена, низкая производительность и несколько других проблем сделали Kaiser Darrin непопулярным и его производство прекратилось уже через год. За это время успели продать всего 435 автомобилей.

Итак, один из Kaiser Darrin сейчас продает салон Throttlestop. Отмечают, что он "полностью отреставрирован и восстановлен в соответствии с заводскими требованиями", имеет шампанский цвет кузова и красный салон.

На одометре авто указано 15933 мили (25642 км). В объявлении сообщают, что авто "едет, управляется и работает прекрасно".

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