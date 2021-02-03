В США показали шестиколесный пикап "Апокалипс"

Тюнинговая мастерская SoFloJeeps из Флориды представила 6-колесный кастом-пикап на базе Jeep Gladiator, получивший название Apocalypse.

Об этом сообщает сайт производителя. Американские мастера тюнинга не перестают удивлять своими оригинальными авторскими проектами.

Американские мастера тюнинга не перестают удивлять своими оригинальными авторскими проектами soflojeeps.com

Очередным примером нестандартного подхода к тюнингу внедорожников стал шестиколесный пикап Apocalypse G, который построила компания SoFloJeeps из Флориды. Вездеход создан на базе обычного Jeep Gladiator, но в процессе строительства машины практически все элементы были переделаны или модифицированы.

Шестиколесный пикап Apocalypse G построила компания SoFloJeeps из Флориды soflojeeps.com

В первую очередь была изготовлена мощная удлиненная рама, позволившая добавить сзади еще одну пару колес. Таким образом колесная формула машины теперь 6х6. Подвеску полностью переделали, установив стабилизаторы Falcon и длинноходные амортизаторы Fox. Комплект для увеличения клиренса позволил дополнительно поднять машину над дорогой на 127 мм. Чтобы водителю и его спутникам было удобно подниматься в салон, автомобиль снабдили выдвижными ступеньками с электроприводом по обе стороны кузова.

Чтобы водителю и его спутникам было удобно подниматься в салон, автомобиль снабдили выдвижными ступеньками soflojeeps.com

Широкие крылья изготовлены заново из нержавеющей стали, а вся светотехника выполнена на светодиодах. Для защиты от препятствий на дороге вместо штатных бамперов установили мощные стальные "рельсы" Grumper, а спереди добавили лебедку с тяговым усилием 9500 фунтов (4300 кг). Кроме того, автомобиль способен буксировать прицеп массой до 5400 кг.

Салон Apocalypse G отделан водоотталкивающей кожей soflojeeps.com

Задняя часть салона Apocalypse G soflojeeps.com

В движение этого шестиколесного "монстра" приводит 500-сильный V8 6.2 от Corvette. Салон отделан водоотталкивающей кожей, а лобовое стекло защищает массивная армированная рама от компании ViCowl.

В движение этого шестиколесного "монстра" приводит 500-сильный V8 6.2 от Corvette soflojeeps.com

Покупателям предлагается приобрести один их готовых экземпляров или заказать машину "под себя". Ориентировочная стоимость новинки – от $175 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance форсировала Jeep Gladiator до 1000 сил, а их коллеги из компании Rezvani показали 6-колесный вездеход Rezvani Hercules 6x6.