В США показали концепт летающего такси. Видео

В США во время виртуальной выставки CES 2021 компания General Motors показала концепт летающего такси Cadillac eVTOL.

Одноместный транспорт предназначен для перевозки состоятельных пассажиров, пишет Tech Crunch. Главный дизайнер General Motors Майкл Симко пояснил, что суть концепта – это презентация миру, как могут выглядеть авто Cadillac в "не столь отдаленном будущем".

В компании отметили, что в случае воплощения проекта в жизнь аэротакси сможет вертикально взлетать и садится с крыш небоскребов и других подходящих площадок.

Концепты General Motors General Motors

Авторы концепта сообщили, что Cadillac eVTOL оснащен электромотором мощностью 90 кВт, который приводит в движение четыре ротора. Ожидаемая максимальная скорость – 90 км/час.

Также в планах General Motors создание еще нескольких концептов. Например, был показан двухместный автомобиль с комфортабельным салоном.

Cadillac eVTOL. General Motors

Как сообщал OBOZREVATEL, на виртуальному автошоу в Японии компания Daihatsu покажет сразу 5 интересных концепт-каров.