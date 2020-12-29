В США похищена Tesla с уникальной скрипкой Амати за $500 тыс.

В Лос-Анджелесе угнали электрокар Tesla, но это событие вряд ли стало бы предметом обсуждения, если бы в ее салоне не находилась скрипка Амати.

Об этом сообщает Los Angeles Times. 310-летняя скрипка работы Иеронима Амати принадлежит Роуленду Вайнштейну, торговцу произведениями искусства. Скрипка была приобретена им в октябре 2013 года на онлайн-аукционе Tarisio за $507 436. Сегодня, по различным оценкам, ее стоимость составляет примерно $700-900 тысяч.

Украденная скрипка была изготовлена в 1710 году Иеронимом Амати tarisio.com

По иронии судьбы Вайнштейн посчитал, что место, где находилась скрипка, недостаточно безопасное для хранения реликвии. Поэтому решил спрятать ее в другом месте. Но перед этим по какой-то причине он заехал домой, оставив скрипку в салоне Tesla.

По словам Вайнштейна, он был в полной уверенности, что ключ-карта, запирающая машину, находится него в кармане, но, как выяснилось позже, она видимо выпала в машине. Убедиться в том, что автомобиль встал на сигнализацию беспечному торговцу реликвиями в голову не пришло. Когда он вернулся из дома к машине, то обнаружил, что его белоснежная Tesla исчезла, а, вместе с ней и скрипка. Естественно, что горе-антиквар позвонил в полицию, а затем – в ФБР.

Скрипка была приобретена Вайнштейном в 2013 году на аукционе Tariso за $507436 tarisio.com

Представитель ФБР Лаура Эймиллер заявила, что подозреваемые не установлены и никому не предъявлены обвинения. Ни машина, ни скрипка не появились, и, по ее словам, нельзя с уверенностью сказать, что инструмент был целью вора.

"Возможно, что человек, который украл скрипку, мог не знать ее ценности, но обнаружив ее может попытаться заложить ее или продать за границу. Поэтому крайне важно довести информацию до общественности, чтобы ее могли идентифицировать и вернуть законному владельцу", – комментирует Лаура Эймиллер.

Вайнштейн, который предлагает вознаграждение в размере $25 000 за информацию, которая поможет вернуть скрипку в целости и сохранности, сказал, что он "убит горем".

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